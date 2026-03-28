‘ಸ್ವ–ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾಧನೆ’

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಹಿಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಕೆಯ ಛಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾ ತಲಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಮಲಾ ಬಾಳಿಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಂಡಾರಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಿಮಾ ನಾಯ್ಕ, ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ನೌಶೀನ್ ಶೇಖ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಉಮೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಸಹನಾ ದೇವಳಿ, ದಿವ್ಯಾ ಆಚಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-20-1912706879</p>