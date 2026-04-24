ಬಮೂಲ್: ಗುಂಪು ರಾಸು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ(ಬಮೂಲ್) ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಗುಂಪು ರಾಸು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಕಡತನಮಲೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಸುಗಳ ವಯೋಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಮೂಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 3.5 ಲಕ್ಷ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ರಾಸು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿ.ಪಿ., ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ. ಹರೀಶ್, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಪ್ರಭು, ಅಕ್ಷಯ್, ರಮೇಶ್, ಅನಿಲ್, ಹನಿಯೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>