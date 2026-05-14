ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

<p>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಮರ್ ಷರೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ 23ರವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 1,710 ರಾಸುಗಳು, ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 1,950 ರಾಸುಗಳಿದ್ದು, ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾರಣ ರಾಸುಗಳನ್ನು ತಂಪು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-43-810746679</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>