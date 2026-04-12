ಜೇಬು ತುಂಬುವ ‘ಬೀಟಲ್‌’ ಮೇಕೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಚಿನಕೇಕರ

ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ, ಉದ್ದವಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ಕಿವಿಗಳು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೈಕಟ್ಟು–ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಆನೆ ಅಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ 'ಬೀಟಲ್' ತಳಿ ಮೇಕೆ. ದೇಹದಲ್ಲೂ, ತೂಕದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಂಡೂರೆ ಇಂತಹ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರ ಬದುಕು, ಇಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಶಿವಪ್ಪರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತು. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದರೂ ಲಾಭ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದರೂ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿತು' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಸಲಹೆಯೊಂದು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಬೀಟಲ್ ಮೇಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, 'ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಲಾಭವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಸಂಶಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಟಲ್ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶಿವಪ್ಪ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಈ ಉಪಕಸುಬು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. 'ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಲಾ ₹80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 4.1 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 170 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಮೇಕೆ ₹3.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 160 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಕೆ ₹2.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹6.80 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು–ಇದು ಶಿವಪ್ಪನವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಬೀಟಲ್ ತಳಿಯ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ, ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ, ಸದಕ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೇವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4ರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

'ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಗದ ಲಾಭ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ