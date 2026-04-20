‘ಮೆಗಾ ಡೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ’

<p>ಹಂದಿಗುಂದ: ‘ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಡೇರಿ ತರಲು ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಂದಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗುಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ– ಚೌಗಲಾ ತೋಟ ಮತ್ತು ಕಡಪಟ್ಟಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರು.</p>.<p>ಡಾ.ಉಮೇಶ ಮಿರ್ಜಿ, ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮ ಚಿನಗುಂಡಿ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಟಿ. ನಾವಿ, ಡಾ.ಮಹಾವೀರ ಕಂಕನವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕರೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬನಪ್ಪ ತೇಲಿ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಪ್ಪ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಯಬಾಗ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ಪ ಮಿರ್ಜಿ, ರಮೇಶ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ ಮಾಳವಾಡ, ಡಾ.ಉಮೇಶ ಮಿರ್ಜಿ ಡಾ.ಚಂದ್ರು ಸಂಬಳ, ರಮೇಶ ಕಲ್ಲಾರ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-21-171670509</p>