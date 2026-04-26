ಕಮಠಾಣ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣ ಸಮೀಪದ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ವ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ 40 ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>25 ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಾ.ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಕೆ.ಸಿ., ಡಾ. ಭಗವಂತಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿಗಾ ಘಟಕದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಸಿಎಆರ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಶ್ ದೇವತಕಲ್, ಡಾ.ಕೋಟ್ರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಸುನೀತಾ ಆರ್.ಕೆ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>