‘ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿವ ಕೃತಿ’

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: 'ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದುಕನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕತೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಜಿ.ವಿ.ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ಕರಿಮಲೆಯಿಂದ ಕೊಂಕಿ ಜರಮಲೆವರೆಗೆ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪಶು ಹಾಗೂ ಕುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸವೆಸುವ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಹಾದಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕೃತಿಯು 'ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ' ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಅಂದಾಜು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಆ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೈವದ ಗುಬ್ಬಗಳು (ದೇವರ ಗುಡಿಗಳು) ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವಂತಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕನ್ನು ಇದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ಕೋಲಾಟದ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಮ್ಮ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಜಿ.ವಿ. ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಣ್ಣ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದ್ದಿಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಬೂದಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಎಂ.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>