ಜಂಗಮಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ: ಮಿಶ್ರಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಶೀಗೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಚ್. ಎಫ್, ಜೆಸ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು, 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಕರುಗಳು, 4 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕರುಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಳಿಗಳಾದ ನಾಟಿ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹಸುಗಳಿದ್ದವು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕುವವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವೀರರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ರೈತರ ಜೀವಾಳ. ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರ ಹಾಗೂ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸಹಾಯಧನ, ಮ್ಯಾಟ್, ವಿಮೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿಗೆ �ತ್ತಮ ದರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ದೇವರಾಜು, ಎಂಪಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಘವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತರಿಸಿ, ಜಂಗಮಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂಪಿಸಿಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಮುಲ್ ಡಾ.ಮಹೇಶ್, ಡೇರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್.ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜೆ.ಎಂ. ದೇವರಾಜ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಸಿ.ದೇವರಾಜ್, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ರೂಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರತ್ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>