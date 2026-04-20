ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ

<p>ಗದಗ: ‘ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ (ಮಂಗಳೂರು) ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗೋಮೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಸಿ ಹಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಸಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗೋವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. ಎಲ್ಲಾ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಗೋ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಹಸುವಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹು ದೊಡ್ಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನಾ ಅಭಿಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ಆಳ್ವ ಅವರು, ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ದೇಸಿ ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ದೀಪ್ಚಂದ ಬಾಗಮಾರ, ಆರ್.ಡಿ. ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ಜಗನ್ನಾಥ ಭಾಂಡಗೆ, ಕೊಟ್ರೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-23-70014262</p>