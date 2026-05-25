‘ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಜೀವಿನಿ’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಸೋಮನಾಳದಬಸವ ಗೋಶಾಲೆ, ಗೋರಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರು ಕಾಜಗಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಬರ್ಗ್ಯಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್, 70 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಜೈವಿಕ ಸ್ಲರಿಯಿಂದ 150 ಟನ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>