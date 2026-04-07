‘ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ; ₹8 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಹಾವೇರಿ: '2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 14.95 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಹಾವೆಮುಲ್), 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 8 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಹಾವೆಮುಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 449 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುಎಚ್ಟಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 60 ಸಾವಿರ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಮದರ್ ಡೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 33 ಬಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಎರಡು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು, ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ: 'ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, 2 ನಂದಿನಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ 2,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ 2,000 ಕೆ.ಜಿ. ಮೊಸರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ 10,000 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಮಾರುವ ಗುರಿಯಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ: 'ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಪಸು ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಜ್ಜನಗೌಡ ಮಾವಿನತೋಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಾಲಗಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ, ಬಸವೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>