‘ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜನರು ಸಿಗದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಎಂಎಫ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ₹7 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾರಾದರೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಸುಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಡೇರಿಗೆ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಬಸಪ್ಪ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋಹನ್ರಾಜು, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮೋಹನ, ಸುರೇಶ್, ಮಹೇಶ, ಹೇಮಾ ಲೋಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>