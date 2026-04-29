47 ಸಾವಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿ

ಇಂಡಿ: ಇಂಡಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು, ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಅಡಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 47,443 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ . ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏ. 23 ರಿಂದಲೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 22 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು 48 ಲಸಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಲಸಿಕೆದಾರರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ ರೈತರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪಕರ್ಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿ ಶರ್ಟ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸಾಕಿದ ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಮಿಜರ್ಿ, ಡಾ. ರವಿ ಖಂಡೆಕರ, ರಾಮಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರ, ಜಾವೇದ ಬಾಗವಾನ, ಬಸವರಾಜ ಮುಂಜಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೂಡಲಗಿ, ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ ಬಳುಂಡಗಿ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ,ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>