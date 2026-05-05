‘ಎತ್ತು ಸಾಕಿದ ರೈತರ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ನಂದಿ ಕೂಗು ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಂದಿ ಕೂಗು ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ವೈಭವಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಕೃಷಿಕರ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳಾದ ಎತ್ತಿನ ಕೃಷಿಕರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳ ಬರಿದಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತರೆ, ಎತ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ತೈಲವೂ ಇಲ್ಲದ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 11 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ನಂದಿ ಸಂಪತ್ತು ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ರುಚಿತಾ, ಆಕಾಶ ಮೊಳ್ಕೆರಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ನಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>