ಮೇವು ಕೊರತೆ; ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ವಲಸೆ

ನರೆಂದ್ರ ಕೆ

ಚೇಳೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡಲು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿ, ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ರೈತರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನೂರಾರು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೇಳೂರು ತಾಲೂಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಹಸಿರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಮೂಲವಾದ ಹುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನಲು ಹಸಿರು ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುರಿಗಾಹಿಯ ಬಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುರಿಗಳಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಅರಸಿ ಹೊರಡುವ ಇವರು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾತ್ರೆ-ಪಗಡೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಇವರು, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿಡೀ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿ, ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು (ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ) ಮಂದೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚೇಳೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಈ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಂದೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವೂ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-16-1928007779