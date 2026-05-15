ಚಾಫ್‌ ಕಟರ್‌, ಮ್ಯಾಟ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ರದ್ದು

<p>ಕೋಲಾರ: ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು (ಚಾಫ್ ಕಟರ್) ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ (ಕೋಮುಲ್) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಕೋಮುಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹ 32 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಾಫ್ ಕಟರ್ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೇಕೇ ₹ 38 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದರಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಲ್ನಿಂದ ಚಾಫ್ ಕಟರ್ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಜಮಾ ಖರ್ಚುಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿ ದರ ₹ 2 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಎಂವಿಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-18-1166388255</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>