ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 150 ಸೀಮೆ ಹಸು ವಿತರಣೆ

ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೀಮೆಹಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 150 ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಕ ಡಿ.ಜಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಧೇನು ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಹಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನಾರಾಯಣ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕಾಮಧೇನು ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನಹಳ್ಳಿ ರವಿ, ಹಿರಿಯ ರೋಟರಿಯನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗಾನಂದ ಕೆಂಪರಾಜ್, ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಚೆನ್ನಕೇಶವ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೌನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>