ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ ಗೋಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಶುಪಾಲನ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಾಲಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಏ. 23 ರಿಂದ ಮೇ 22 ರವರೆಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದನ 6,833 ಎಮ್ಮೆ 7,554 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14,384 ಜಾನುವಾರಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ 85-100 ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ತಮ್ಮ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಿಡೋನಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು, ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಗರಸಂಗಿ, ಆನಂದ ಮಾನೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>