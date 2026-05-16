ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ: ಸೊರಗಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಪಶುಸಂ ಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಸೊರಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 55 ಸಾವಿರ ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು ಇವೆ. 2.78 ಲಕ್ಷ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಇವೆ. 10,500 ನಾಯಿಗಳಿವೆ. 4 ಸಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿವೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರೇಬಾಳ, ಗುರುಗುಂಟಾ, ಮುದಗಲ್, ಮಾಕಾ ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಈಚನಾಳ, ಜಂಗಿರಾಂಪುರ ತಾಂಡಾ, ಆನೆಹೊಸೂರು, ಯರಡೋಣಾ, ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ, ಗುಂತಗೋಳ, ಆನ್ವರಿ, ಬಯ್ಯಾಪುರ, ಆಶಿಹಾಳ ತಾಂಡಾ, ನಾಗ ಲಾಪುರ, ಮಾವಿನಬಾವಿ, ನಾಗರಾಳ, ಹಾಗೂ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿವೆ.

83ರಲ್ಲಿ 54 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ 83 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 54 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 5, ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9, ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ 1, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ 6, ವಾಹನ ಚಾಲಕ 1, 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು 32 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಕೆಲವು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 6 ವೈದ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಆ ಯೋ ಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ದನ ಹಾಗೂ ಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಕಡೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಯೂ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುತ್ರಗೌಡ ನಂದಿಹಾಳ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗ