ಹಸು, ಮೇಕೆ ಸಾವು:ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಶಂಕೆ

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೇಕೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಿಷ ಹಾಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಹಸು ಹಾಗೂ 3 ಮೇಕೆಗಳು ಮೇವು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು, ಒದ್ದಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ' ರಾಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು, ಏಕಾಏಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮೇವಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿದ್ದ ರಾಸುಗಳ ಸಾವಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-40-650357684</p>