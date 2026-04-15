ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಹಾಲು ವಿತರಕರಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಸಂಘದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಾಲು ವಿತರಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 'ಸಂಘ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತರಲು ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲವೆ' ಎಂದು ಹಾಲು ವಿತರಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಂಘದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 340 ಷೇರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹68ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬೋನಸ್, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಸದ್ಭಳಕೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಲು ವಿತರಕ ರೈತರು ಸಹಕರಿಸಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಷೇರುದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಮೋಹನ್, ಕೆ.ಟಿ. ರಮೇಶ್, ಪರಮೇಶ್, ಮಂಜೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹೇಮಾ, ಪಲ್ಲವಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>