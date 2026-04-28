ಗೋಮಾತಾ ಗೌರವ ಅಭಿಯಾನ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಗೋಮಾತೆಯ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಮಾತಾ ಗೌರವ ದಿನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಶಂಕರಪುರ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಮಠದ ಸಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಂತ ಶಂಕರ ಬಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಮಾತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹಸುವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇವತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂಜೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಗೋಚರ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಮೇವು ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗೋವು ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಜಯ ಪೂಜಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಶಂಕರಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>