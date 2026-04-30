‘ಗ್ರಾಮೀಣರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಗೋವು’

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಗೋವಂಶ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಗೋಮಯ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರ ಆಧರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೋ ಸಮ್ಮಾನ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಗೋಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗೋವಂಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೋಸಮ್ಮಾನ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಮಾತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬೆಣ್ಣಿ, ಸರೋಜಾ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಕನಗೌಡ ಕಡೂರ, ಶಂಭು ಗೌಡ್ರ, ಸಂದೀಪ ಕಲಾಲ್ ವಿರೇಶ ಬೆಣ್ಣಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>