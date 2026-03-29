ಮೇವು ದುಬಾರಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ

ರೋಣ: ರೈತನ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ಪಶುಗಳ ಆಹಾರವಾದ ಹೊಟ್ಟು, ಮೇವಿನ ದರ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ದುರಾರಿಯಾದ ಮೇವು ಖರೀದಿಸಲಾಗದೇ ಕೆಲವು ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿಜೋಳದ ಮೇವು ₹1,000– 1500ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ₹3,500ದಿಂದ ₹4 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹1500– ₹2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ₹4000- ₹4,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.

ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಏರಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಶು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿಜೋಳದ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿಜೋಳ ಕೀಳಲು ವೇತನ ಪಡೆಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭರ್ತಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪರರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುವ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಬಿಳಿಜೋಳದ ಫಸಲು ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಸಹ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯ