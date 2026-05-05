ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿರುವ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೋಗಬಾಧಿತ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಿಂತ ದಡ್ಡಿಗೊಬ್ಬರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು ಎಂಬ ಅಂಶ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೈನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸರಾಸರಿ 31 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಡು ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆಯೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 71 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿರುವ ಮಾರಕ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ಜಿಲ್ಲೆಯ 375 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ತೋಟಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೆಶಿನ್ಮನೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಹಾಲಿನ ಹಣವು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಲು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶು ಆಹಾರದ ದರ ಏರಿಸದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರಸ ಮೇವಿನ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಆರಂಭವಾದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಅಭಿಯಾನವು ಇಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಸು ಸಾಕಿದೆವು, ಈಗ ಹಸುವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬುದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೊಪ್ಪದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೌಡ ಮಾತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ