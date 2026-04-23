ಇಂದಿನಿಂದ 10,885 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ಯಳಂದೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕಾಡುವ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ನಿಯತ್ರಿಸಲು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದೆ 23 ರಿಂದ ಮೇ 22ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಿde.</p>.<p>ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10,885 ಸಾವಿರ ದನ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 100 ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 28 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಹಾಡಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಾನ 9ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವರು ಬೆಳಗಿನ 6 ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಸಿರಂಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರುಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಲಸಿಕೆ: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಮ್ಮೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರಾಸುಗಳಿಗೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಕರುಗಳಿಗೆ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಜಾನುವಾರು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಕಾಲು ಮುರಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1962ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>