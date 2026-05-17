ಹಸಿ ಜೋಳದ ಮೇವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಒಣಮೇವಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.ಯರಗುಂಬಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೂರು, ಗಂಗವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿಗೆ ₹2500 ರಿಂದ ₹ 2750ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಇದಾಗಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 90 ದಿನ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗಂಗವಾಡಿ ರೈತ ವಿಖ್ಯಾತ್.</p>.<p>'ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 130 ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು. ಮಾರಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಡಂಚಿನ ಕೃಷಿಕ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೆರೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸು, ಕುರಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಹಸಿ ಮೇವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಂದ ಜೋಳವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬಹುಬೇಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 100 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಲಾರಿ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ವೆಂಕಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>