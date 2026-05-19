ಸಾಕು ಆನೆಗಳೇಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆರಳುತ್ತವೆ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ

ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಕಾನೆಗಳಾದ ಕಂಜನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜೋಯ್ಸಿ (33) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತಿ ಜೋಯಲ್ ಹಾಗೂ 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸ್ನಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು 100 ಅಡಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (ಎಸ್ಒಪಿ) ರಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆನೆಗಳೇಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು...

'ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಅವು ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸಿ, ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಾವು ನೀಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸದಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಸಂಸಾರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಗೆಂದು ಬಳಸುವುದು ನೈತಿಕ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಹ ಅವುಗಳ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಟ್ಟುವ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕೇಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಮಡಿಕೇರಿಯ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಾದ ಘಟನೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತು ಸೆಲ್ಫಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನಲ್ಲ'.