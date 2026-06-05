ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ

<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮಾನವನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಪರಿಸರವು ಮಾನವನಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಮೂಲಭೂತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಮನುಷ್ಯ ಅತಿಯಾದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅಸ್ವಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.<p><strong>ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಯುವುದು</strong></p><p>ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೆ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ, ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಹುಬೇಸಾಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ</strong></p><p>ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸರದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ</strong></p><p>ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿ</strong></p><p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಭೂತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. </p><p><strong>ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ</strong></p><p>ನೀರು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮೂಲಕ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. </p><p><strong>ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ</strong></p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ</strong></p><p>ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು, ರೈಲು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಊರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿರಿ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ</strong></p><p>ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಮರುಬಳಕೆ</strong></p><p>ಈ ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಪರಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೃಹಾಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>