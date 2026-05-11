ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ: ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮಜಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಗುವಿವಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಚ್.ಮಜಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತಂತ್ರ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೈಜವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಮತ್ತಿ ನೇಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಶ್ರವಣ ಸುತಾರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ, ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿಯ ಲುಂಬಿನಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂದೋರ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕರುಣ ಇಂಗನ್, ಪವನ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಲತಾದೇವಿ ಕರೆಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>