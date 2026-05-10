ಉಡುಪಿ: 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂವಹನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸೇನಾನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ– ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೊ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 'ಕಾಡಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳು ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಹನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು. ಇಂದು ಪರಿಸರ ನಾಶದ ನೋವನ್ನು ಆಳುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡೇ ಕೇಳಿಸದವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ನೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ವಾಹನಗಳ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಕಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೃಪಾಕರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಪಾಠ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬೋಧನೆಯಂತಾಗಬಾರದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪರಿಸರದ ಕೌತುಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಳ, ಅಗಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಲಾಷಾ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಪಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>