ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeagricultureclimate

ಹುಣಸೆ ಬೀಜದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾಶ: ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಅರ್ಥ್’ಪ್ರಶಸ್ತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಣಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕಣ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು

ಹುಣಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕಣ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು

ಚಿತ್ರ: ಅರ್ಥ್‌ ಪ್ರೈಜ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌

ಪ್ಲಾಸ್‌–ಸ್ಟಿಕ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ಲಾಸ್‌–ಸ್ಟಿಕ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಅರ್ಥ್‌ ಪ್ರೈಜ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌

waterSeedsEarthPlasticNatureWorld Environment DayTamarind TreeNews Plus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT