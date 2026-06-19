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ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವೂ ಕಾರಣ

ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:32 IST
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