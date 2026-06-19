ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವೂ ಕಾರಣ

<p>2024ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೆಹಲಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಲಿನ್ ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೆರಿಯೊ ನಗರದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಮಾವಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ... ಅದುವೇ ‘ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ’.</p><p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ನಾಶವಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ. 2024ರಲ್ಲೊಂದರಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 273 ಬಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಮೀಟರ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. </p>.ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು: ಶ್ರೀಗಂಧ ಪಸರಿಸಲು ‘ಪವರ್’ ಬೇಕೇಬೇಕು...!.ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು: ಕೆರೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ‘ಹಸಿರು ಸುರಂಗ’.<p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿ–2025–26’ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಣೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಸಿರುಮನೆಯ ಅನಿಲಗಳ (GHG) ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.PV Web Exclusive-ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು| ಹಳ್ಳದಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿಯಲಿ!.PV Web Exclusive: ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು, ಕೆರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುವುದು ಕೊಳಕು!.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವು, ಶೂನ್ಯ-ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ಸ್ಥೈರ್ಯಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಸಮರ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಬಹುದು.</p><p>ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ವರದಿ, ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಶನ್ (ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿತ) ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು, “ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್” ಹಲವಾರು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು 2050ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಶನ್ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಗಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನೀತಿಗಳ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾಶ್ಮ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರವೇ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.1 GtCO₂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.PV Web Exclusive | ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು | ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು... !.PV Web Exclusive–ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು | ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ.<p>ಕಟ್ಟಡಗಳ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಪಾಲು 2015ರಿಂದ ಶೇ 4.7 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2050ರೊಳಗೆ ನೆಟ್-ಜಿರೋ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಶೇ 5% ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಧತೆಗಳಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹೊಸ NDC 3.0 ಹಂತದಲ್ಲಿ, 2026ರ ಜನವರಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಾಶ್ಮ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ತಾಪನ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆಳವಾದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 2030ರೊಳಗೆ ಶೂನ್ಯ- ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p><p>ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಂಶಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಫಲಕಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 2015ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಒಳಾಂಗಣ ವಾತಾವರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 275 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 2015ರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 38 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2030ರೊಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 3.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಹಸಿರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು.</p><h2><strong><ins>ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ</ins></strong></h2><p>ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಶೂನ್ಯ ಉತ್ಸರ್ಗ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿರಳ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಉತ್ಸರ್ಗ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><h2> <ins>ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?</ins></h2><p>ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ, ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ಹಸಿರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೇವಲ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಸಾಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಾಳಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.</p><h2><ins>ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಎಂದರೇನು?</ins></h2><p>ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಗ, ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಇವುಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ (ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ). ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಗ: ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಸರ್ಗ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳು: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ. ಒಳಾಂಗಣ ವಾತಾವರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಉತ್ತಮ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಹತ್ವ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರ. ಭವಿಷ್ಯ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.</p><p>ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ನೀರು, ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಸರ್ಗ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಇವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದವು.</p><h2><ins>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ‘ನೀಲಿ–ಹಸಿರು’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ </ins></h2><p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಇದೀಗ ‘ನೀಲಿ–ಹಸಿರು’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗದಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಬಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಸ್–3 ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><h2><ins>ಏನಿದು ನೀಲಿ–ಹಸಿರು?</ins></h2><p><strong>ನೀಲಿ</strong>: ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗುರಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, ಅದರ ಮರು ಬಳಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಬೇಕು. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ‘ಗ್ರೇ–ವಾಟರ್’ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕವಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉದ್ಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ‘ಬ್ಲೂ– ರೂಫ್’ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕೊಳ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>ಹಸಿರು</strong>: ಹಸಿರು ಚಾವಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಜೀವಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು, ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಗರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆಶ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಬರ–ಸಹಿಷ್ಣು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಕೃತಕ ನೀರಾವರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p>