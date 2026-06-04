ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಡಕು; ಬೇಕಿದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಲಾಮು

<p>ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಡು ನಾಶದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಲಚರಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ನಡುವೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<h2>ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ</h2>.<p>ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗಾಳಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. </p><h3><strong>ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು</strong></h3><ul><li><p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹೊಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. </p></li><li><p>ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕೂಡ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p></li></ul>.<h2><strong>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ</strong></h2>.<p>ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಳೆಯಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣವೂ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು</strong></p>.<ul><li><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. </p></li><li><p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಲಚರಗಳಾದ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು, ಆಮೆಗಳು, ಮೀನು, ಸೀಲ್ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p></li><li><p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಆದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul>.<h2><strong>ಅರಣ್ಯನಾಶ</strong></h2>.<p>ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಪರಿಸರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p><ul><li><p><strong>ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ:</strong> ಮರಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಯೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ<a href="https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/"> </a>ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ:</strong> ಮರಗಳು ಜಲಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗಳ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಚಕ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p><strong>ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ: </strong>ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಭೂಕುಸಿತ:</strong> ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾಶಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನಾಶ:</strong> ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡುನಾಶದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕೀಟಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ: </strong>ಕಾಡುಗಳ ನಾಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul>