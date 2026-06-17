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Karnataka Rains: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಯ, ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು

ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ ಸಹಿತ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ,
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:16 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:16 IST
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