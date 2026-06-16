ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Karnataka Rains: ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಮುಂಗಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:29 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:29 IST
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಡಾ.ಪುವಿಯರಸನ್‌, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು
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