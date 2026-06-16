ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜ್ವರಗಳು

<p><em>ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮಳೆಗಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ, ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ, ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಬೇಕು ಕೂಡ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಸಿ ,ಫ್ಯಾನು, ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಉರಿಯಿಂದ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇನ್ಕೋಟು, ಛತ್ರಿ, ಟೊಪ್ಪಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಗಳೂ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಳೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ-ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನವಚೇತನವನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನದ ಇಳಿಕೆ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸನೀರು ನದಿ-ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಪಾಟು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವೈರಾಣುಗಳ ಪ್ರಬೇಧಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಹೊಸ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವ ರೋಗವೆಂದರೆ ವೈರಾಣುಜ್ವರ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ವೈರಾಣುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಶಾದಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವೆನ್ನಬಹುದು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೈರಾಣುಗಳು ತಂಪಾದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಉಳಿಯಬಲ್ಲುವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಫ್ಲೂ, ಕೊರೋನಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಲೂ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡದೇ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಎಂಬ ವೈರಾಣುಜ್ವರ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಜೊಲ್ಲು, ರಕ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಗಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ಕಡಿತದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ವೈರಾಣು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈರಾಣು ಜ್ವರವೆಂದರೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ. ರೋಟಾವೈರಸ್, ನೋರಾವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ವೈರಾಣುಗಳು ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ವಾಂತಿ-ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹುಬೇಗನೇ ಕೆಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣು ಜ್ವರಗಳಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾ ರೋಗಗಳೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ವೈರಾಣು ಜ್ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು.</p>.<p>ಅನೇಕ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಊಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ, ಎದೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ (ಎಕ್ಸ್ರೇ) ಮತ್ತು ಮಲ-ಮೂತ್ರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಜ್ವರದ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ. ಈ ಜ್ವರಗಳು ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಇಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸ, ಚಾರಣದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸು-ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮಕರ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-402693644</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>