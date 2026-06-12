ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲು: ಶ್ರೀಗಂಧ ಪಸರಿಸಲು ‘ಪವರ್‌’ ಬೇಕೇಬೇಕು...!

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲು ಕೆರೆಯು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಕ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆರೆಯ ಮೂಲ ಒಳಹರಿವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದ ಬದಲು ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಜಲಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಲಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಇದನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.