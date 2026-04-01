ಹದ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಜನ

ಆಲೂರು: 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬಿಸಿಲು ತಾಪದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು.

20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹದ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಆಗಾಗ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಇಂಚು ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಹದ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ದವರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ