‘ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ’

ಅಥಣಿ: ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ರೈತರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಂಜೀವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 'ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ' ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ರೇಖಾ ಕಾರಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಕಮಲಾ ಘಟನಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಂಕರ ಘಟನಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಾಟೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾ ವಾಸ್ಟರ್, ಡಾ. ಭಾರತಿ ಬಿಜಾಪುರ, ಅನುಪಮಾ ಬುರ್ಲಿ, ಕಮಲಾ ಘಟನಟ್ಟಿ, ಅರುಣ ಯಲಗುದ್ರಿ, ನಚಿಕೇತ ಕಾಥವಟೆ, ಸುಹಾಸ ದಾತಾರ, ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಗಂಗಪ್ಪನವರ, ಆದಿತ್ಯ ದಾತಾರ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೂಟಿ, ಮಂದಾರ ಕಾಥವಟೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>