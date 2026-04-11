ಅಂಜೂರ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ

ಕುರುಗೋಡು: ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ. ಅಂಜೂರವನ್ನು ₹80ರಿಂದ ₹100ರಂತೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಳುವರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹20ರಿಂದ ₹30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

'ಈಗಿನ ದರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಲೇಸು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಗಾರ ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಜೂರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಬೇಕು: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಅಂಜೂರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಮಾರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ರೈತರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಜೂರ ಬೆಳೆಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260411-25-1083357251