ತೋಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ತುಂಡು ತುಂಡಾದ ಬದುಕು

<p>ಕಬ್ಬೂರ ಸಮೀಪ ಕಬ್ಬಿನಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಜೋಪಡಿ. ಅದರ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕಂದನಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ‘ಪುಂಯ್...’ ಎಂದು ಕರ್ಕಶ ಹಾರನ್ ಬಾರಿಸಿದ. ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದ ತಾಯಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಳು.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜೋಪಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದವು. ಗೃಹಿಣಿಯರ ತಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಹಸನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ದೂಳು, ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಯಿತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದ ಇಂಥದ್ದೇ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲು ಹೋದೆ. ‘ಥೋಡೆ ಅಂತರ್ ಥಾಂಬಾ, ನಂತರ್ ಪರತ್ ಯಾ’ (ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಬನ್ನಿ) ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಜಳಕ ಮಾಡಿಬಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದು, ಜೋಪಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋದರು. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟು, ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಅದು. ತಾನು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಬರುವವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನು ಜೋಪಡಿಗೆ ಕಾವಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬಿನಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ‘ತೋಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಗು’ಗಳ ನೈಜ ಬದುಕು ಇದು.</p>.<p>‘ಗನ್ನಾ ತೋಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಎನ್ನುವುದು ಮರಾಠಿ ಪದ. ಅಂದರೆ ‘ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ತಂಡ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಸೆಗಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ; ಅಂದಾಜು 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗುಳೆ ಬರುವ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಡು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ವೃತ್ತಿಯೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಮು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಡಿದ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಂಟು–ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಲಸೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಾಣಂತಿಯರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರೇ ವಲಸೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ–ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದುಡಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೇ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದುಡಿಯಲು ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘24 ವರ್ಷದ ಶಿವಾನಿ ಧೋಂಗತಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಕಟಕೋಳದ ರೈತ ಈರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳವರೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ತತ್ವ ಒಂದೇ–‘ಬೆವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕು, ಅದರಲೇ ದೇವರ ಹುಡುಕು’.</p>.<p>ತೋಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ‘ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಂಗಿನಲ್ಲೂ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಕರೆತರುವುದು, ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು, ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು–ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು–ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದು; ಅದಕ್ಕೇ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹4 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ ಯುವರಾಜ ಲಖರೆ.</p>.<p>ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗಳು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20 ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಹಣವೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟನ್ಗೆ ₹475 ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರೈತರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ₹200 ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜೋಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 1ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷ, ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತು–ಚಕ್ಕಡಿ ಸಮೇತ ಬರುವವರು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದವರು ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ತೋಡ್ನಿ ಗ್ಯಾಂಗಿನವರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದುನಿಂತಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮನ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಮುಂಗಡ ಪಡೆದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಮುಂಗಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂಗಡದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ರೈತರೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಪಜೀವನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ–ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜನ ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಜೋಡಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1ರಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ನೀಡುವುದೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಕರ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಜೋಪಡಿ ಕಾಯಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದವು. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅವೂ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ತಾಸು ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವವರು 12 ರಿಂದ 14 ತಾಸು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಕೂಲಿ ಸಿಗದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಡ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕೂಲಿ ನೀಡದೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೂ ಇವರ ಬೆವರಿನ ಪ್ರತಿಫಲದಲ್ಲೇ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ರೈತರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ‘ಗನ್ನಾ ತೋಡ್ನಾ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ನಾಮದೇವ ಹಿರೇಕೋಡಿ 2022ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಸುಕಿನ 4ಕ್ಕೇ ಎದ್ದು ಬಯಲಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯಲಲ್ಲೇ ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಬಯಲಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನೀರು, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ–ಕಾಲು, ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಲವರು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವಿರಳ. ಇವರ ತೋಳುಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು–ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಬದುಕು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬೆವರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ; ಬದುಕಿಗೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುವುದು ನಾಮದೇವ ಅವರ ಕಳವಳ.</p>.<p>ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡುಚಳಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು. ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂಜದೇ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದು ಇಂದೋ ನಾಳೆಯೋ ಜೀವ ಬಿಡುವ ವೃದ್ಧರಾಗಲಿ, ಇಂದು–ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಹಸುಗೂಸೇ ಇರಲಿ–ಇವರ ಬದುಕು ಬಟಾಬಯಲು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ತಾಯಿ… ಶಿವಾನಿಯಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು… ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ತಾಯಂದಿರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>