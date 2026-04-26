ಶುಂಠಿ ಮೊಳಕೆ ಬರಲು ತೊಡಕು

ಹಳೇಬೀಡು: ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

'ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಶುಂಠಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ ಹೇಳಿದರು.

'ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಗರಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಳೇಬೀಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಿಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹರಸಹಾಸವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ನೋಡುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನವರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-36-571033112