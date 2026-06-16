<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಆತಂಕ ರೈತ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಬಿಡದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 22 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 9,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ₹18,133 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 518 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ( ಜಿಬಿಡಿಎ) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ತರಲಿದ್ದು, ಮರಗಳು ಹನನವಾಗುವ ಆತಂಕ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು</strong></p><p>ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 83,536 ಅಡಿಕೆ ಮರ, 87,903 ತಂಗಿನ ಮರ, 12,550 ಮಾವಿನ ಮರ, 2,344 ಸಪೋಟ, 2500 ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 3,06,506 ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಹುರುಳಿ, ಬಟಾಣಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು 231 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ(ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್) ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಯಶವಂತ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಗೆಬಗೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಬಿಡದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತಾ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿದೆ'</p><p>‘ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ‘ ಎಂದು ಯಶವಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ</p><p><strong>ದರ ನಿಗದಿ ಹೇಗೆ</strong></p><p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಹಲಸು, ಮಾವು. ಅಡಕೆ, ಸಪೋಟ ಸಹಿತ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದೇ ಆಸರೆ. ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25,000 ಗರಿಷ್ಠ ₹40,000, ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹45,000 ಗರಿಷ್ಠ₹64,000, ಅಡಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹6,000 ಗರಿಷ್ಠ₹9,000, ಸಪೋಟಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25,000 ಗರಿಷ್ಠ ₹40,000, ಹಲಸಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25,000 ಗರಿಷ್ಠ ₹40,000 ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಮರದ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಮೃದ್ದತೆ, ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಫಲದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ, ರೈತರಿಗೆ ಮರ ನೀಡಬಹುದಾದ ಲಾಭದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಮಾಡಲಿದೆ.</p><p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಆನಂತರ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿ</strong></p><p>ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.</p><p>ಬಿಡದಿ ಸಮೀಪದ ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಎಂ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವೂ ಸೇರಿ 9 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತಿಮ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಹಿತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ರೈತರು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p> <p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( ಜಿಬಿಡಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p> .<div><blockquote>ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಯೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">ಶಿವಶಂಕರ್, ವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ 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