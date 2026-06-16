ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Bidadi TownShip: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮರ ಹನನದ ಆತಂಕ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:53 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 10:53 IST
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಯೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಶಿವಶಂಕರ್‌, ವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
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