ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಐಸಿಎಆರ್ ಮಂಡಳಿ ಗೌರವ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂಬೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಆರ್) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 6 ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಂತೆ 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 120 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 4,886ರಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸಿ. ತಾರಾ ಸತ್ಯವತಿ, ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಬು, ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಫಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುವಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಫಲವತ್ತತೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>