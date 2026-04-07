ಜಮೀನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ; ಬೇಸರ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: 'ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜಮೀನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಪೋಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಳಾಪುರ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಲತಿಂಗಳಿಂದ ರೈತರು ಜಮೀನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ದರ್ಖಾಸು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಖಂಡಿಸಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗು 2028ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತಸಂಘದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ತಾರಾವತಿ, ಹರೀಶ್, ಗಿರೀಶ್, ರಂಗಮ್ಮ, ರಮೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>