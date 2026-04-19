ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ; ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಲಹೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಲವು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಘಡಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಜನರು, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ಯೂಬ್, ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನಿರಾಜ ಸಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹಾಯಧನ: 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 40 ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2014 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ರೈತರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-16-663620495</p>