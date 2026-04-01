ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ

ತೆಂಗಿನಮನೆ(ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಸುನಿಲ್ ತಮಗಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಿನಮನೆ ಬಳಿಯ ಬೆಳವಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ನಿಂತ 2–3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಗಳಿಂದ 40 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಸ್ಯಮಿತ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ ಶಶಿಧರ್ ಸಕ್ರೆಮಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸಲು ಸುಡುಮಣ್ಣು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನ ಮೂಲ ತಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ನರ್ಸರಿ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಮುನ್ನ ಶೀಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು. ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡುಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುಮಣ್ಣು ಬೆರಸಬಹುದು. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುವ 'ಆಗಾರ್' ಎಂಬ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಡೆಸುವ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ವಿವಿಧೆಡೆಯ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿರಾಂಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೆ.ಸಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>