ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀದ್ದೀರೇ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ</strong></p><p>ಯಾವುದೇ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀಜ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬೀಜ ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಸಿ/ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು.</p><p>ಅಧಿಕೃತ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಬೇಕು.</p><p>ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಬೀಜ/ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ</strong></p><p>ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜ/ಸಸಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೀಜ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಧಿಕೃತ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.</p><p>ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಂದ ಬೀಜ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸಸಿ ವಿತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಹಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ತಂದುಕೊಡುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಮುನ್ನ, ರೈತರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ನ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p><p>ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>