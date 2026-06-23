ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ

ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ ನಿರ್ದೇಶನ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
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