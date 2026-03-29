ತೀರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೀಜ ಕ್ರಾಂತಿ

ಸುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ

ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಈ ಆಘಾತ, ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಿಸಿದಂತಾಯಿತು.

ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು–'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?'

ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾದದ್ದು 'ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ' ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ 'ತೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ದೇಸಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ತರಬೇತಿಯೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಬೀಬಿ ಜಾನ್ ಹಳೇಮನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಬೀಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ' ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

'ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧ್ಯೇಯ ಹೊತ್ತು ಹೊರಬಂದಾಗ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೀಬಿ ಜಾನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮೊದಲ ನಾವು ರೈತರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಣಿಗೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇದ್ದವು.'

ಆದರೂ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಿತ್ತಲ ತೋಟದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವರು, ಇಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಿಶ್ವದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನಿಂದ ಹೊರಗ ಕಾಲಿಡೋಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ಇಂದು ಒಬ್ಬಳೇ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನಿ' ಎಂದು ಬಿಬೀ ಜಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್.

ಬೀಬಿ ಜಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಮಯ ಜ್ಞಾನಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಅದೇ ಬೀಜವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮಾದರಿ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ನವಧಾನ್